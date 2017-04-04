Система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте запущена в Иркутске

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Пилотный проект, предусматривающий безналичную оплату проезда в общественном транспорте, запущен в Иркутске. Специальными терминалами оснащено 16 транспортных средств. В том числе 12 автобусов маршрутов № 67 и № 37, два трамвая маршрута № 2 и два троллейбуса маршрутов № 1 и № 7к. Проект реализован при участии администрации Иркутска, ПАО «Сбербанк» и платежной системы Mastercard.



Как пояснила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, установленное оборудование позволяет проводить платежи не только с помощью банковских карт, но и с помощью различных устройств, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты: смартфонов, часов, браслетов, «привязанных» к счету банковской карты. При этом пассажиры могут выбрать, оплатить за проезд кондуктору наличными или воспользоваться банковской картой.



"Применение современных безналичных технологий оплаты дает ряд преимуществ не только пассажирам. Перевозчикам технология помогает снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания. Кроме того, новый проект позволит увеличить собираемость доходов пассажирских автотранспортных предприятий", - отметил председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким.



По результатам пилотного проекта будет принято решение о тиражировании технологии на все транспортные средства муниципальных предприятий Иркутска. Предполагается, что доля безналичных расчетов на транспорте будет достигать 20% уже через два - три месяца старта работы технологии.



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2017-04-04 12:36:02