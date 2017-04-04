Дни открытых дверей в медицинских организациях пройдут во Всемирный день здоровья 7 апреля

15:02 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 7 апреля пройдут профилактические мероприятия, приуроченные …

А. Лабыгин: предложение минздрава по реорганизации медколледжей создает социальную напряженность в территориях

14:43 - Иркутск. Сибирские новости - Совещание по ситуации с образовательными учреждениями, подведомственными …

На "Формирование комфортной городской среды" в Братске планируют направить 129 млн рублей

14:25 - Братск. Сибирские новости - В Братске начался прием заявок в рамках федерального приоритетного проекта …

С. Брилка: дети во всех территориях Иркутской области должны иметь равные возможности для получения качественного образования

12:55 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка посетил …

В Иркутске будут усилены меры антитеррористической безопасности

12:39 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске будут усилены меры антитеррористической безопасности. Такое решение …

Система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте запущена в Иркутске

12:36 - Иркутск. Сибирские новости - Пилотный проект, предусматривающий безналичную оплату проезда в общественном …

Спортсмены Иркутской области привезли медали с первенства России по рукопашному бою

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области завоевали пять медалей на первенстве России …

Инвестиции в обновление вокзальных комплексов на ВСЖД составят 350 млн рублей

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Восточно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов планомерно …

Продукция исправительных учреждений Иркутской области примет участие во всероссийской выставке

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - В Москве при поддержке Общероссийского народного фронта 5 - 7 апреля пройдет …

На участие в международном молодежном форуме «Байкал» поступили заявки из 16 стран и 68 субъектов РФ

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - На участие в международном молодежном форуме «Байкал», по данным …