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В Иркутске будут усилены меры антитеррористической безопасности

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске будут усилены меры антитеррористической безопасности. Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии администрации Иркутска, которое провел вице-мэр города Иван Носков, в связи с событиями в Санкт-Петербурге.

Как сообщил начальник МУ МВД России «Иркутское» Олег Савин, усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей, пропускной контроль. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре: железнодорожным вокзалам, аэропорту, автовокзалу.

По словам И. Носкова, на всех предприятиях общественного транспорта проводятся внеплановые инструктажи персонала на предмет выявления бесхозных вещей и предотвращения террористических актов. Проводится досмотр посетителей и автотранспорта при прибытии на городские режимные объекты. В ближайшее время планируется начать установку камер видеонаблюдения в салонах муниципального общественного транспорта.

В ходе заседания И. Носков поручил провести дополнительные инструктажи с работниками специализированных организаций, занимающихся уборкой урн и контейнерных площадок. "Наша задача сегодня проверить готовность всех служб и повысить бдительность населения, чтобы не допустить трагических событий. При обнаружении бесхозных вещей жителям необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефону 02", - заявил вице-мэр.

В связи с трагическими событиями мэр Иркутска Дмитрий Бердников направил соболезнования жителям Санкт-Петербурга.

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2017-04-04 12:39:56




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