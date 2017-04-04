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С. Брилка: дети во всех территориях Иркутской области должны иметь равные возможности для получения качественного образования
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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка посетил форум «Образование Прибайкалья - 2017». В павильонах "Сибэкспоцентра" проходят презентации школ области, педагогический семинар, показ изобретений юных техников, выступают творческие коллективы школ из разных территорий региона.
Сергей Брилка и министр образования Иркутской области Валентина Перегудова пообщались с производителями школьной формы. Сотрудники фабрики из Усолья-Сибирского рассказали, что специализируются на выпуске именно форменной одежды для учащихся. При этом растет популярность классического школьного платья с белым фартуком.
Особое внимание председатель Заксобрания обратил на презентации сельских школ, отметив, что обмен наработками одна из главных задач форума. «Имеющиеся достижения в сфере образования необходимо тиражировать, показывать на всю Иркутскую область, и тем самым способствовать развитию образования в регионе в целом. Дети во всех территориях Иркутской области должны иметь равные возможности для получения качественного образования - вне зависимости от того, живут в большом городе или на селе. Они должны учиться в хорошо обустроенных и безопасных школах, в детских садах, и нам для этого нужно сделать все возможное», - подчеркнул Сергей Брилка.
Спикер напомнил, что в рамках утверждения и корректировки бюджета на 2017 год было уделено большое внимание социальным объектам, в частности, школам - строительству новых и ремонту действующих. В частности, депутаты Законодательного Собрания настояли на том, чтобы возведение трех школ в Иркутской области стартовало как можно быстрее - уже в 2017 году. На начало строительных работ школ в селе Покосное Братского района, городе Бирюсинск Тайшетского района и поселке Куйтун выделили по 50 млн руб. Такое решение депутаты приняли своевременно, поскольку здания этих образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба ЗС.
Работа форума непосредственно в «Сибэкспоцентре» продлится до 7 апреля. Затем мероприятия переместятся на другие площадки. Завершится форум подведением итогов областных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».
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2017-04-04 12:55:29
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