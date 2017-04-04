На "Формирование комфортной городской среды" в Братске планируют направить 129 млн рублей

Братск. Сибирские новости - В Братске начался прием заявок в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказал заместитель председателя комитета ЖКХ по городской инженерной инфраструктуре Андрей Бакшеев.



Проект направлен на комплексное формирование городской среды посредством обустройства общественных и дворовых территорий при активном участии граждан и организаций города. Для его реализации в Братске разработан проект муниципальной программы, в которую по инициативе граждан и с учетом результатов общественных обсуждений будут включены мероприятия по ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн, устройству новых детских площадок, спортивных уличных тренажеров, озеленению дворов и обустройству скверов и парков, а также реализация других замыслов. На реализацию проекта планируется направить 129 млн руб.



Каждый житель может обратиться в адрес муниципальных властей с заявлением о включении дворовой и общественной территории в проект муниципальной программы, принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы и ее оценке. Для включения двора в муниципальную программу горожанам необходимо принять соответствующее решение на общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме - именно решения общего собрания определят, какие работы и в каком объеме будут выполняться в 2017 году. Предложения о включении дворовых и общественных территорий в проект муниципальной программы принимаются до 28 апреля. Замечания и предложения по корректировке программы будут приниматься и рассматриваться до 9 мая. В Братске сформирована общественная комиссия, которая оценит поступившие заявки и организует общественные обсуждения.



Программа благоустройства должна быть сформирована с учетом общественного до 25 мая 2017 года. Все работы по благоустройству дворов и общественных территорий должны быть завершены до конца 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.



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2017-04-04 14:25:13