А. Лабыгин: предложение минздрава по реорганизации медколледжей создает социальную напряженность в территориях

Иркутск. Сибирские новости - Совещание по ситуации с образовательными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской области, прошло в комитете по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания. Заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин напомнил, что данный вопрос уже рассматривался комитетом в марте. Тогда было решено вернуться к нему после того, как министерство во взаимодействии с депутатами и органами местного самоуправления проведет работу с образовательными учреждениями в муниципальных образованиях.



Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова рассказала, что министерством был проведен анализ работы медицинских колледжей, в частности, материально-технического состояния, методического и кадрового обеспечения. В конце марта организованы встречи с коллективами и студентами Тулунского медицинского колледжа, который предлагается присоединить в качестве филиала к Братскому, и Нижнеудинского медицинского училища, которое предлагается присоединить к Тайшетскому медицинскому колледжу.



Утверждена «дорожная карта» по развитию среднего медицинского образования в Иркутской области. Она включает укрепление материально-технической базы учреждений, улучшение качества образовательных услуг и постоянный мониторинг среднего медицинского образования. При это реорганизация двух колледжей в "дорожную карту" не включена. Замминистра пояснила, что для этого предполагается сделать два отдельных плана. Если такое решение будет принято, реорганизацию можно будет осуществить до конца текущего года. При этом, в 2018 году медколледжи должны будут пройти аккредитацию и, по мнению минздрава, Тулунский и Нижнеудинский колледжи не смогут ее пройти в качестве самостоятельных учреждений из-за отсутствия необходимого оборудования и нехватки кадров.



Андрей Лабыгин подчеркнул, что озвученное минздравом предложение по реорганизации медколледжей создает социальную напряженность в территориях: «Поддержка медицинских образовательных учреждений должна осуществляться не по принципу экономической целесообразности. Мы должны создавать условия для закрепления людей на местах, а наличие медучилища дает возможность молодежи получить образование и обеспечивает больницы кадрами». Что касается прохождения аккредитации, по мнению членов комитета, нужно работать над достижением тех параметров, которые позволят пройти аккредитацию всем колледжам. Кроме этого, нет конкретики, что изменится в лучшую сторону в результате реорганизации в каждом из учреждений.



Депутат Андрей Микуляк подчеркнул, что после визита министерства в Нижнеудинск к нему поступило повторное письмо от коллектива колледжа и больницы, в котором трудовые коллективы выражают свое несогласие с реорганизацией, поскольку минздрав не смог предоставить конкретной информации, что изменится в лучшую сторону в результате присоединения. Депутат от Тулуна Геннадий Нестерович отметил, что вместо планов по реорганизации колледжей, лучше было разработать «дорожные карты» по достижению целевых показателей для прохождения аккредитации. Он также отметил, что предложение по реорганизации вызывает недовольство населения, поскольку люди знают немало примеров, когда превращение одного учреждения в филиал другого в итоге заканчивается его закрытием. Мэр Тулуна Юрий Карих отметил, что депутаты городской Думы и члены общественной палаты единогласно высказываются против реорганизации, в том числе потому, что непонятно, за счет чего в данном случае улучшится материально-техническая база колледжа.



Подводя итог обсуждения, Андрей Лабыгин предложил рекомендовать министерству здравоохранения не принимать никаких шагов по реорганизации. По информации пресс-служба областного парламента, к началу июня депутаты ждут от минздрава дополнительную информацию по Тулунскому медколледжу и Нижнеудинскому медучилищу. «Мы должны увидеть все плюсы и минусы предлагаемого объединения, которые видит министерство. Кроме того, надо обосновать свою позицию: почему, по мнению минздрава, не смогут пройти аккредитацию два колледжа. Однако тема реорганизации не должна звучать, пока не будет приведено убедительных доказательств, что это наилучший путь решения проблемы, и не будет достигнута согласованная позиция министерства здравоохранения, депутатов Законодательного Собрания и органов местного самоуправления», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания.



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2017-04-04 14:43:43