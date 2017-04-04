Дни открытых дверей в медицинских организациях пройдут во Всемирный день здоровья 7 апреля

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 7 апреля пройдут профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья. В этот день в медицинских организациях будут организованы дни открытых дверей и консультирование по вопросам медицинской профилактики хронических неинфекционных заболеваний, лекции и школа здоровья. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения посвятила Всемирный день здоровья проблеме депрессии.



В сквере им. Кирова в Иркутске 7 апреля с 12:00 до 16:00 часов пройдет массовая акция, призывающая к ведению здорового образа жизни и занятию спортом. Всех желающих организаторы приглашают присоединиться к танцевальной разминке от фитнес-клуба «Физкульт». Специалисты Консультативного центра «Дом семьи» расскажут о борьбе с депрессией, об утренней гимнастике и самомассаже в борьбе с депрессией.



Также в этот день иркутяне и гости города смогут абсолютно бесплатно получить консультацию врачей и пройти обследования в импровизированных палатках центров здоровья Иркутска, а также в специально оборудованных автомобилях и автобусах.



В сквере им. Кирова 7 апреля будут работать сотрудники центров здоровья Иркутской городской клинической больницы № 8, Иркутской городской детской поликлиники № 6. В условиях мобильных передвижных диагностических комплексов можно будет задать интересующие вопросы врачам Иркутской областной детской клинической больницы и Иркутской районной больницы. Помимо этого в сквере будет работать передвижной флюорограф.



Клиника Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека предложит жителям и гостям города консультации медицинского психолога для детей и подростков. Специалисты клиники помогут в постановке диагноза у детей с задержкой психоречевого развития, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, проконсультируют подростков по вопросам расстройства эмоциональной сферы и других нарушений.



Врачи Иркутского областного центра «СПИД» проведут экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций.



Организаторами мероприятий выступают министерство здравоохранения Иркутской области, департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, ОГБУЗ «Иркутский областной центр медицинской профилактики» и общественное движение «Трезвый город».



Ссылки по теме:



2017-04-04 15:02:37