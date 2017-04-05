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Минимущества Иркутской области заявило об отсутствии препятствий для пассажирских перевозок с пристани «Ракета»

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство имущественных отношений Иркутской области не создает препятствий для осуществления пассажирского сообщения от пристани «Ракета» в Иркутске с отдаленными населенными пунктами региона. Об этом заявил глава ведомства Владислав Сухорученко.

Напомним, Восточно-Сибирское речное пароходство на дня сообщило, что прекращает пассажирские перевозки в навигацию 2017 года с пристани «Ракета» в Иркутске в связи с действиями минимущества Иркутской области. Под закрытие попадают регулярные маршруты: Иркутск - Усть-Баргузин, Иркутск - м.Толстый - Шумиха - м.Половинный - Иркутск (КБЖД), Иркутск - Листвянка - Большие Коты, Иркутск - Тальцы - Листвянка - Иркутск, Иркутск - Бухта Песчаная. В компании отмечают, что министерство в одностороннем порядке, без объявления причин, расторгло договор долгосрочной аренды земли возле причала «Ракета». На этой земле находятся причалы ВСРП и РОП "Чертугеевский", на котором базируются суда пароходства. В компании подчеркивают, что отсутствие производственной базы на пристани делает невозможным предрейсовое обслуживание.

По словам В. Сухорученко, требований относительно участка, на котором расположена пристань «Ракета», министерство не предъявляет. Речь идет о двух смежных участках, которые использовались не по назначению. Договоры аренды земельных участков между минимущества Иркутской области и Восточно-Сибирским речным пароходством были заключены в 2011 году. Срок действия договоров был определен до 27 февраля 2016 года. В соответствии с законодательством при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону.

"Согласно условиям договоров аренды земельных участков, целью указывалась организация благоустройства и размещения объектов зоны отдыха для горожан. Таким образом, земельные участки были предоставлены в аренду для целей, не связанных со строительством. Тем не менее, 12 апреля 2013 года ВСРП зарегистрировало право собственности на сооружение - причал «Московский», общей площадью 251,6 кв. м, расположенный на одном из предоставленных в аренду земельных участков. Также на указанном участке возведен объект недвижимости, обладающий признаками капитального объекта", - цитирует пресс-служба регионального правительства главу ведомства.

На втором участке возведены ремонтно-отстойный пункт - сооружение РОП "Чертугеевский" и производственная база ВСРП. Возведение указанных объектов не соответствует цели использования предоставленного по договору аренды земельного участка. В соответствии с Генеральным планом Иркутска земельный участок расположен в зоне, предназначенной для отдыха, туризма, зоне планируемого размещения набережной.

"Учитывая допущенные со стороны ВСРП нарушения условий договоров аренды, а также градостроительных регламентов, определяющих виды разрешенного использования земельных участков, министерством принято решение о расторжении указанных договоров, о чем 6 мая 2016 года направлены соответствующие уведомления. В начале 2017 года мы обратились с исками в суд о сносе самовольных построек и передаче нам земельных участков", - прокомментировал Владислав Сухорученко.

ПАО ВСРП - единственный сертифицированный перевозчик на озере Байкал, имеющий все лицензии. В связи с закрытием рейсов связь с труднодоступными населенными пунктами может осуществляться только по автодорогам.

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2017-04-05 05:27:32




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