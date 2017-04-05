Соревнования по слалом-гиганту прошли в рамках XI традиционного турнира памяти В. А. Зверева в Байкальске

08:45 - Иркутск. Сибирские новости - На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошли соревнования …

В аэропорту Иркутска открыт новый зал повышенной комфортности

08:43 - Иркутск. Сибирские новости - В международном терминале аэропорта принял первых пассажиров новый зал повышенной …

Представители более 30 организаций собрались на заседании ассоциации «Друзья Байкала» в Иркутске

08:22 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутске представители более чем 30 организаций делились опытом, …

Выставка комнатных растений «Цветочная акварель» пройдет в Иркутске

08:19 - Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с 11 по 16 апреля …

Зарплаты в Иркутске за год практически не изменились

08:18 - Иркутск. Сибирские новости - Проект сайта по поиску работы и персонала HeadHunter «Банк данных …

В Иркутской области в суд направлено дело по факту разбойного нападения на кассира

08:16 - Иркутск. Сибирские новости - Закончилось расследование уголовного дела, возбужденного по признакам «Разбоя, …

Иркутская область примет участие в работе расширенной коллегии министерства транспорта России

08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр жилищной политики, …

Спортсмены из Иркутской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России по тяжелой атлетике

08:11 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области Таисия Чижикова и Лев Пигарев завоевали бронзовые …

За месяц средний уровень цен в Иркутской области не изменился

05:55 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сводный индекс потребительских цен на товары и услуги …

Минимущества Иркутской области заявило об отсутствии препятствий для пассажирских перевозок с пристани «Ракета»

05:27 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство имущественных отношений Иркутской области не создает препятствий …