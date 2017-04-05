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За месяц средний уровень цен в Иркутской области не изменился

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в марте составил 100%.

Как сообщает Иркутскстат, цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,2%. Произошло заметное снижение цен на огурцы свежие (на 19%), апельсины (12%), крупу гречневую (7%), лимоны (5%), помидоры (3%), чеснок и мясо птицы (на 2%). В то же время на 1 - 4% дороже стали колбасные изделия и мясокопчености, рыба соленая, маринованная, копченая и охлажденная, мороженая разделанная лососевых пород, икра лососевых рыб, консервы рыбные в томатном соусе, масло сливочное, маргарин, сыры плавленые, национальные и брынза, консервы фруктово-ягодные для детского питания, яйца куриные. В тех же пределах увеличились цены на зефир, пастилу, майонез, морковь, виноград, орехи, воду минеральную и питьевую.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,1%. В этой группе наибольший прирост цен зафиксирован на сапоги цельнорезиновые для детей, ранцы, рюкзаки для школьников, велосипеды для дошкольников, телефонные аппараты сотовой связи, компьютеры планшетные (на 3 - 4%). На 1 - 2% выросли цены на белье постельное для новорожденных и детей ясельного возраста, полотенца, многие предметы детского и взрослого гардероба. В той же мере изменились цены на моющие и чистящие средства, стеклянную посуду, плиты бытовые, бумажно-беловые товары, карандаши, наборы фломастеров, еженедельные газeты в розницу, мячи футбольные, кирпич.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на вату (на 7%), бинты, анальгин (4%), стрепсилс, индапамид, амброксол, поливитамины с макро- и микроэлементами (на 3%). В то же время подешевел валидол (на 5%), глицин, нимесулид, таурин и поливитамины без минералов (на 3%).

Индекс цен и тарифов в сфере сервиса в марте составил 100%. Но ценовая стабильность по общей совокупности услуг не исключает отдельных изменений. За месяц увеличилась стоимость аренды индивидуальных банковских сейфов (на 8%), подорожали авиабилеты, посещение музеев и выставок (на 4%), проезд в междугородных автобусах (2%), зарубежный туризм (на 1%).

В то же время подешевел проезд в поездах дальнего следования (на 9%) и в такси (3%), а также прививки животным (2%), шиномонтаж колес легкового автомобиля (на 1%).

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2017-04-05 05:55:56




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