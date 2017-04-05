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Спортсмены из Иркутской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России по тяжелой атлетике

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области Таисия Чижикова и Лев Пигарев завоевали бронзовые медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир проходил с 27 марта по 3 апреля в Старом Осколе в Белгородской области.

Таисия Чижикова из Зимы заняла третье место в толчке с результатом 112 кг. Она выступала в весовой категории свыше 75 кг. В весовой категории 105 кг бронзовым призером стал иркутянин Лев Пигарев с результатом в сумме двоеборья 338 кг.

Таисия Чижикова занимается у тренера Павла Блинова, а Лев Пигарев тренируется у Виктора Доничева. Теперь Таисия Чижикова, Лев Пигарев и еще один иркутский тяжелоатлет Юрий Ахмедьянов поедут на сборы, где будет проходить отбор и подготовка на первенство мира по тяжелой атлетике, которое с 16 по 23 июня пройдет в Японии.

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2017-04-05 08:11:03




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