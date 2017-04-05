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Иркутская область примет участие в работе расширенной коллегии министерства транспорта России

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр жилищной политики, энергетики и транспорта региона Артур Сулейменов в среду примут участие в работе итоговой расширенной коллегии министерства транспорта РФ. Мероприятие пройдет в Доме Правительства России.

Основные вопросы, которые будут рассмотрены на заседании, касаются результатов деятельности минтранспорта страны за 2016 год, целей и задач на 2017 год и плановый период до 2019 года. С докладом на эту тему выступит министр транспорта России Максим Соколов. Также участники заседания обсудят ход реализации плана законопроектной деятельности министерства на 2016 год и законодательные проекты ведомства на 2017 год.

Основная задача коллегии Минтранса РФ - рассмотрение и выработка согласованных решений по наиболее важным вопросам, направленным на реализацию задач по осуществлению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания, авиационно-космического поиска и спасания, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними, организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

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2017-04-05 08:14:48




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