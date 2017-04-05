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В Иркутской области в суд направлено дело по факту разбойного нападения на кассира

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Иркутск. Сибирские новости - Закончилось расследование уголовного дела, возбужденного по признакам «Разбоя, совершенного в особо крупном размере».

Напомним, что менее двух часов потребовалось сотрудникам полиции, чтобы раскрыть дерзкое разбойное нападение в Тайшетском районе Иркутской области, задержать предполагаемых преступников и вернуть потерпевшему свыше 5 млн руб.

Особо тяжкое деяние было совершено 11 января этого года. В дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих организации, занимающейся заготовкой древесины в районе поселка Новобирюсинский. Как установила следственно-оперативная группа, в дневное время в помещение фирмы вошли двое мужчин. Угрожая ножом кассиру, они заставили его передать содержимое сейфа. Получив крупную денежную сумму, налетчики скрылись с места происшествия, обездвижив и заперев единственного свидетеля в бытовке.

Сотрудники полиции составили ориентировку с описанием внешности налетчиков, подключив к раскрытию преступления сыщиков уголовного розыска и наряды наружных служб. Вскоре оперативный дежурный отдела МВД России по Тайшетскому району получил сигнал от инспекторов ГИБДД, работавших в районе п. Коновалова. Офицеры дорожной полиции доложили о том, что ими задержано такси, в салоне которого находились двое граждан подходящих под описание лиц, объявленных в розыск. Во время их личного досмотра полицейские обнаружили свыше 5 млн. руб., объяснить происхождение которых на месте мужчины не смогли. Доставленные в ОВД подозреваемые возраста 25 - 26 лет в дальнейшем дали признательные показания.

В ходе проведенных следственных действий полицейские изъяли одежду, а также орудие преступления, спрятанные недалеко от места происшествия.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Тайшетский городской суд. За совершение подобного деяния виновным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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2017-04-05 08:16:29




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