Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 05.04.2017, 11:16
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.56 (+0.42)
EUR 60.24 (+0.35)
10 CNY 82.12 (+0.60)
Информер праздники сегодня

Зарплаты в Иркутске за год практически не изменились

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Проект сайта по поиску работы и персонала HeadHunter «Банк данных заработных плат» подготовил первый в этом году отчет о ситуации с заработными платами в России. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, от более чем 700 компаний-участников, обновивших свои данные за первый квартал 2017 года.

Аналитики выделили 20 специализаций уровня «специалист» и «ведущий специалист» в которых произошел самый заметный прирост заработной платы с марта 2016 года по март 2017 года. Наибольший рост показало направление управление IT-продуктами, где за год зарплата выросла на 27%. На втором месте профессии, связанные с MySQL-администрированием, показавшие рост почти на 20%. Третье место - рабочие специальности в производстве строительных материалов, показавшие рост в 17,5%.

По сравнению с прошлым годом, заработная плата изменилась по-разному: самый высокий рост вознаграждения был во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В Сибири минимальный рост вознаграждения показал Новосибирск и Иркутск - 1,3% и 1%. Если в марте 2016 года средняя зарплата в Иркутске составляла 27,799 тыс. руб., то в год спустя - 28,061 тыс. руб. При этом в Красноярске и Омске не значительно, но зарплаты уменьшились.

Самая низкая зарплата в первом квартале 2017 года зафиксирована в Махачкале (10,6 тыс. руб.), Орске (11,8 тыс. руб.) и Новочеркасске (12 тыс. руб.). Также в список городов-аутсайдеров попал Ангарск с показателем средней зарплаты 12,874 тыс. руб. Во всех городах-аутсайдерах по размеру дохода горожан изменений в зарплате не зафиксировано.

Ссылки по теме:

2017-04-05 08:18:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!