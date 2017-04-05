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Выставка комнатных растений «Цветочная акварель» пройдет в Иркутске

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с 11 по 16 апреля пройдет выставка комнатных растений «Цветочная акварель», в которой примут участие коллекционеры иркутского клуба цветоводов «Флора».

Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, ахименесы, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и многое другое.

Во время работы выставки посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями.

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2017-04-05 08:19:47




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