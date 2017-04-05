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Представители более 30 организаций собрались на заседании ассоциации «Друзья Байкала» в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутске представители более чем 30 организаций делились опытом, мнениями и будущими планами по развитию Байкальской природной территории на первом открытом заседании ассоциации «Друзья Байкала», созданной по инициативе компании En+Group и молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской».

Деятельность ассоциации направлена на объединение представителей бизнеса, экспертов и исследователей, общественных организаций для сохранения и развития территории Байкальского региона, привлечения внимания общественности к проблемам Байкала, содействие развитию эковолонтерства и межсекторного партнерства, экотуризма и экопросвещения.

Проекты, реализуемые на территории Байкала экологами, активистами, бизнесом и государственными структурами, приобрели федеральный и даже международный масштаб. Но есть и трудности, которые в одиночку решить сложно. Браконьерство, сточные воды, неорганизованный туризм, недостаток актуальной информации о состоянии озера, экспертных мнений и ресурсов по поиску интересных проектов, в которые можно включиться любому жителю региона или гостю великого озера. Для решения этих задач и создается ассоциация «Друзья Байкала».

Руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева на встрече рассказала о ключевых проектах ассоциации: интерактивной платформе «Навигатор байкальских проектов», где будет консолидирована информация о всех экологических проектах региона, и «Рейтинге туристических баз и отелей Байкальского региона» - инструменте экологичного развития туризма. В последнем, например, будут учитываться: способ утилизации отходов туристическим объектом, ответственные закупки, энергоэффективность и уровень клиентоориентированности. Оба эти проекта реализуются в сфере межсекторного взаимодействия и служат идее сохранения природного разнообразия при высоких темпах развития на территориях прилегающих к Байкалу регионов.

Примером уже реализованного межсекторного взаимодействия является Всероссийский волонтерский экомарафон «360 минут» - масштабная добровольческая экологическая инициатива, реализуемая компанией En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» с 2011 года. В этом году экомарафон включен в официальный список мероприятий министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России.

Ключевые задачи государства и взаимодействие с бизнесом и НКО в Год экологии на встрече ассоциации озвучила заместитель министра экологии и природных ресурсов Иркутской области Нина Абаринова. «Я поддерживаю инициативу по созданию ассоциации, многих из присутствующих знаю и могу назвать другом Байкала. В этом году значимым событием для всего региона станет Водный форум, - сообщила замминистра. - Предлагаю ассоциации партнерство в данном мероприятии». Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Анастасия Егорова подтвердила свою готовность включаться в образовательные экологические проекты, ориентированные на школьников.

Генеральный директор компании «Гранд-Байкал» Виктор Григоров озвучил на заседании обеспокоенность состоянием туристической инфраструктуры озера. «Туристический интерес к Байкалу в последние годы сильно вырос. Инфраструктурно и сервисно мы не готовы принимать нарастающий поток, - заявил он. - Предлагаю в рамках ассоциации обсудить идею создания демпферных зон, приспособленных для принятия туристов без вреда для Байкала».

"Вступить в ассоциацию «Друзья Байкала» могут любой человек или организация. Главное - доказать, что они действительно могут быть полезны озеру Байкал и территории вокруг него. Ассоциация же, в свою очередь, дает возможность изучить тематические исследования, развивать собственные проекты, вовлекать в них новых участников, расширять сеть профессиональных контактов, включаться в крупные федеральные и международные проекты", - подытожила директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова.

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2017-04-05 08:22:11




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