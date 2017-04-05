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Соревнования по слалом-гиганту прошли в рамках XI традиционного турнира памяти В. А. Зверева в Байкальске
08:45 - Иркутск. Сибирские новости - На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошли соревнования …
В аэропорту Иркутска открыт новый зал повышенной комфортности
08:43 - Иркутск. Сибирские новости - В международном терминале аэропорта принял первых пассажиров новый зал повышенной …
Представители более 30 организаций собрались на заседании ассоциации «Друзья Байкала» в Иркутске
08:22 - Иркутск. Сибирские новости - Во вторник в Иркутске представители более чем 30 организаций делились опытом, …
Выставка комнатных растений «Цветочная акварель» пройдет в Иркутске
08:19 - Иркутск. Сибирские новости - В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея с 11 по 16 апреля …
Зарплаты в Иркутске за год практически не изменились
08:18 - Иркутск. Сибирские новости - Проект сайта по поиску работы и персонала HeadHunter «Банк данных …
В Иркутской области в суд направлено дело по факту разбойного нападения на кассира
08:16 - Иркутск. Сибирские новости - Закончилось расследование уголовного дела, возбужденного по признакам «Разбоя, …
Иркутская область примет участие в работе расширенной коллегии министерства транспорта России
08:14 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр жилищной политики, …
Спортсмены из Иркутской области завоевали две бронзовые медали на первенстве России по тяжелой атлетике
08:11 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области Таисия Чижикова и Лев Пигарев завоевали бронзовые …
За месяц средний уровень цен в Иркутской области не изменился
05:55 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области сводный индекс потребительских цен на товары и услуги …
Минимущества Иркутской области заявило об отсутствии препятствий для пассажирских перевозок с пристани «Ракета»
05:27 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство имущественных отношений Иркутской области не создает препятствий …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Днем в среду в западных и северных районах местами ожидается усиление юго-западного ветра до 12 — 17 м/с, мокрый снег, поземки. На дорогах области гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Об опасных явлениях погоды предупреждает иркутский гидрометцентр.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Братчанин Александр Ябуров достойно выступил на Кубке РУСАЛа и En+ Group, который проводился в рамках проекта «На Лыжи!». В финальных соревнованиях среди юношей и девушек 13-16 лет спортсмен завоевал 3 медали.
В Братске завершилась научно-практическая конференция "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе приняли участие депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители предприятий, общественности, государственных контролирующих органов, ученые. В рамках экологической конференции было предусмотрено посещение промышленных предприятий города.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. Количество торговых точек, реализующих комплекты подключения Tele2, выросло в регионе более чем на 20%.