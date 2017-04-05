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В аэропорту Иркутска открыт новый зал повышенной комфортности

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Иркутск. Сибирские новости - В международном терминале аэропорта принял первых пассажиров новый зал повышенной комфортности. Авиапутешественникам бизнес-класса предоставляются все необходимые для работы и отдыха услуги: доступ в Интернет, телевидение, свежая пресса. Также в ожидании рейса здесь можно перекусить и выпить чашечку кофе. Доставка клиентов зала повышенной комфортности до борта воздушного судна осуществляется на отдельном автобусе. При наличии в зале свободных мест, его услугами смогут воспользоваться обладатели карт PRIORITY PASS и пассажиры экономического класса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Открытие зала повышенной комфортности является частью программы действий по улучшению качества обслуживания в иркутском аэропорту на фоне активного роста международного пассажиропотока. В терминале международных авиалиний оборудована дополнительная кабинка паспортного контроля, расширено пространство залов прилета и вылета. Кроме того, в целях повышения уровня предоставляемых услуг аэропорт ведет работу с арендаторами торговых площадей в аэровокзале. К высокому туристическому сезону будут открыты новые кафе в стерильной и общей зоне международного терминала.

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2017-04-05 08:43:59




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