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Соревнования по слалом-гиганту прошли в рамках XI традиционного турнира памяти В. А. Зверева в Байкальске

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Иркутск. Сибирские новости - На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошли соревнования по слалом-гиганту среди юношей и девушек 14 и 16 лет в рамках XI традиционного турнира по горнолыжному спорту памяти В. А. Зверева - зонального первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из 19 городов Сибири и Дальнего Востока в четырех возрастных группах: 10, 12, 14 и 16 лет.

В возрастной группе 14 лет в слалом-гиганте у девушек золотую медаль завоевала Вероника Цупикова из Белокурихи, на втором месте оказалась Анна Тюрикова из Красноярска, на третьем месте - Вероника Горбенко из Железногорска. У юношей в этой возрастной группе победителем стал Кирилл Бугаев из Красноярска, Андрей Иванов из Белокурихи занял второе место, «бронза» - у красноярца Ивана Бушмина.

Среди девушек 16 лет на пьедестал поднялись спортсменки из Красноярска: Ярослава Попова - первое место, на втором - Анна Вахнина, третье место - у Валерии Шереметьевой. Среди юношей снова в лидерах красноярские спортсмены: первое место - Арсений Поздеев, второе место - Михаил Молтянский, третье - Семён Семенюк.

Турнир памяти В. А. Зверева проводится по трем дисциплинам: слалом, слалом-гигант и комбинация.

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2017-04-05 08:45:28




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