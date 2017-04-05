Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 06.04.2017, 02:36
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.56 (+0.42)
EUR 60.24 (+0.35)
10 CNY 82.12 (+0.60)
Информер праздники сегодня

Иркутская таможня за первый квартал перечислила в бюджет более 1,9 млрд рублей

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня за первый квартал 2017 года перечислила в федеральный бюджет более 1,913 млрд руб. Плановое задание выполнено на 105%, сообщает пресс-служба ведомства.

За январь - март платежи по импорту составили более 1,082 млрд. Платежи по экспорту - более 785 млн руб.
Таможенные сборы за первый квартал превысили 40 млн руб.; также было перечислено иных платежей (акцизов, штрафов, прочих неналоговых доходов и др.) на сумму более 6 млн руб.

Ссылки по теме:

2017-04-05 12:48:59




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!