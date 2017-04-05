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В Байкальском регионе за неделю произошло пять землетрясений

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Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 29 марта по 4 апреля произошло пять землетрясений со средней расчетной интенсивностью в эпицентре 5,7 балла. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в Байкальском филиале геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Сразу два толчка силой 6,4 и 4,8 балла произошли первого апреля. На следующий день, второго апреля, произошел еще один толчок силой 4,9 балла. Еще два землетрясения, силой 7,1 и 5,4 балла, зафиксированы третьего апреля. Более мощное из них ощущалось в Таксимо, Новой Чаре и Чите.

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2017-04-05 12:57:10




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