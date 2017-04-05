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Арендаторам лесных участков в Иркутской области поручено проверить оснащение противопожарным инвентарем

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Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов провел совещание с арендаторами лесных участков, занимающихся геологоразведкой и нефтегазодобычей.

Ранее на областном совещании по подготовке к пожароопасному сезону было решено провести такую встречу, чтобы исключить возможность возникновения лесных пожаров в местах нефтегазодобычи и геологоразведочных работ от неаккуратного обращения с огнем или случайных воспламенений в процессе деятельности.

"Очень важно установить грамотное взаимодействие арендаторов не только с министерством лесного комплекса, но и друг с другом. В случае, если возникнут сложные ситуации при распространении лесных пожаров на сопредельных территориях, необходимо, чтобы была налажена своевременная связь между арендаторами граничащих земель", - заявил В. Кондрашов.

По итогам совещания министерству лесного комплекса региона поручено заключить договоры на тушение лесных пожаров на безвозмездной основе с лесопользователями, осуществляющими геологоразведку и нефтегазодобычу а также наладить взаимодействие региональной диспетчерской службы с диспетчерскими пунктами арендаторов. Лесопользователям необходимо привести в соответствие фактическое оснащение пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) и внести необходимые изменения в проекты освоения лесов.

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2017-04-05 13:05:55




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