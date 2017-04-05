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Сельхозпроизводителям Иркутской области в апреле будет выплачено более 1 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в апреле текущего года запланировано выплатить средства государственной поддержки в размере 1,05 млрд руб., из них 376 млн руб. из федерального бюджета и 679 млн - из областного. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Субсидии будут выплачены по 18-ти направлениям поддержки.

Министр пояснил, что средства будут направлены на несвязанную поддержку в области растениеводства, племенного животноводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.

"Сегодня перед нами стоит задача своевременно довести средства государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей. С начала года уже выплачено 117,6 млн руб. Выделенные средства помогут аграриям эффективно провести посевную кампанию", - подчеркнул И. Сумароков.

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2017-04-05 13:14:05




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