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В Ангарске раскрыто двойное убийство

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Иркутск. Сибирские новости - В дежурную часть отдела полиции Ангарска 4 апреля поступило сообщение о том, что на участке в садоводстве «Рассвет» она обнаружены тела двух мужчин с видимыми признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, в ночь на 1 апреля четверо мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов дачного садоводства. Между ними возник конфликт, в результате которого двое из мужчин облили бензином и подожгли 44-летнего потерпевшего, а его брату нанесли удары колуном по голове. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.

В день поступления сообщения о преступлении подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители 38 и 65 лет.

Мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-05 13:16:07




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