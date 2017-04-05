На эстрадно-джазовый конкурс в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» подано 70 заявок

13:48 - Иркутск. Сибирские новости - 70 музыкантов и творческих коллективов примут участие в IХ эстрадно-джазовом …

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса

13:46 - Иркутск. Сибирские новости - Следственным отделом по Иркутскому району регионального СУ СК России возбуждено …

Улучшить жилищные условия в 2017 году смогут две спортсменки Иркутской области

13:42 - Иркутск. Сибирские новости - Субсидии на приобретение или строительство жилья за счет областного бюджета …

С начала года 46 жителей Иркутской области сдали незаконно хранящееся оружие

13:39 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года жители Иркутской области добровольно сдали в подразделения …

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной компании

13:37 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР по Иркутской области по материалам налогового органа возбудило уголовное …

В Ангарске раскрыто двойное убийство

13:16 - Иркутск. Сибирские новости - В дежурную часть отдела полиции Ангарска 4 апреля поступило сообщение о …

Сельхозпроизводителям Иркутской области в апреле будет выплачено более 1 млрд рублей

13:14 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в апреле текущего года запланировано …

Арендаторам лесных участков в Иркутской области поручено проверить оснащение противопожарным инвентарем

13:05 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов …

В Байкальском регионе за неделю произошло пять землетрясений

12:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 29 марта по 4 апреля произошло пять землетрясений …

Иркутская таможня за первый квартал перечислила в бюджет более 1,9 млрд рублей

12:48 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня за первый квартал 2017 года перечислила в федеральный …