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В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной компании

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Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР по Иркутской области по материалам налогового органа возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Радиан», подозреваемого в неисполнении обязанностей налогового агента.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемый, являясь генеральным директором, а также одним из акционеров ЗАО «Радиан», в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента путем не перечисления налога на доходы физических лиц, удержанного с доходов, выплаченных в пользу работников ЗАО «Радиан» за период с января 2013 по декабрь 2015 годы в размере более 6, 5 млн руб.

Сейчас следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-05 13:37:58




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