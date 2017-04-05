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На эстрадно-джазовый конкурс в рамках фестиваля «Джаз на Байкале» подано 70 заявок
13:48 - Иркутск. Сибирские новости - 70 музыкантов и творческих коллективов примут участие в IХ эстрадно-джазовом …
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса
13:46 - Иркутск. Сибирские новости - Следственным отделом по Иркутскому району регионального СУ СК России возбуждено …
Улучшить жилищные условия в 2017 году смогут две спортсменки Иркутской области
13:42 - Иркутск. Сибирские новости - Субсидии на приобретение или строительство жилья за счет областного бюджета …
С начала года 46 жителей Иркутской области сдали незаконно хранящееся оружие
13:39 - Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года жители Иркутской области добровольно сдали в подразделения …
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора крупной компании
13:37 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР по Иркутской области по материалам налогового органа возбудило уголовное …
В Ангарске раскрыто двойное убийство
13:16 - Иркутск. Сибирские новости - В дежурную часть отдела полиции Ангарска 4 апреля поступило сообщение о …
Сельхозпроизводителям Иркутской области в апреле будет выплачено более 1 млрд рублей
13:14 - Иркутск. Сибирские новости - Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в апреле текущего года запланировано …
Арендаторам лесных участков в Иркутской области поручено проверить оснащение противопожарным инвентарем
13:05 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов …
В Байкальском регионе за неделю произошло пять землетрясений
12:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Байкальском регионе за неделю с 29 марта по 4 апреля произошло пять землетрясений …
Иркутская таможня за первый квартал перечислила в бюджет более 1,9 млрд рублей
12:48 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня за первый квартал 2017 года перечислила в федеральный …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных и северных районах порывы 12 - 17 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Братчанин Александр Ябуров достойно выступил на Кубке РУСАЛа и En+ Group, который проводился в рамках проекта «На Лыжи!». В финальных соревнованиях среди юношей и девушек 13-16 лет спортсмен завоевал 3 медали.
В Братске завершилась научно-практическая конференция "Охрана окружающей среды на современном этапе". В ее работе приняли участие депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители предприятий, общественности, государственных контролирующих органов, ученые. В рамках экологической конференции было предусмотрено посещение промышленных предприятий города.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2016 году. Количество торговых точек, реализующих комплекты подключения Tele2, выросло в регионе более чем на 20%.