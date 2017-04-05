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С начала года 46 жителей Иркутской области сдали незаконно хранящееся оружие

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Иркутск. Сибирские новости - С начала 2017 года жители Иркутской области добровольно сдали в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 50 единиц оружия, из них 37 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 8 единиц с нарезным стволом, 3 единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения, 2 самодельного огнестрельного и свыше 4 тыс. штук боеприпасов к оружию, находящихся в незаконном обороте. Общая сумма вознаграждений составила 310 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством во всех случаях добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение. Всем добровольно сдавшим оружие предоставлены денежные выплаты в размере от 3 до 8 тыс. руб. в зависимости от вида оружия.

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2017-04-05 13:39:53




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