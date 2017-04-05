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Улучшить жилищные условия в 2017 году смогут две спортсменки Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Субсидии на приобретение или строительство жилья за счет областного бюджета будут предоставлены двоим спортсменкам Иркутской области. Средства получат Ольга Сафронова и Ольга Адамович. Об этом сообщил заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.

"Предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений - один из видов социальной поддержки спортсменов и их тренеров, предусмотренной в Иркутской области. Основная цель - поощрить спортсмена, внесшего весомый вклад в развитие физической культуры и спорта в Приангарье и защищающего честь Иркутской области и России на соревнованиях высокого уровня", - отметил П. Богатырев.

Ольга Адамович - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. В прошлом году она стала чемпионкой Европы в Чехии и бронзовым призером чемпионата мира в США. В 2017 году Ольга выиграла чемпионат России в весовой категории до 72 кг. В настоящее время спортсменка готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 10 по 14 мая в городе Малага в Испании. Кроме того, в этом году Ольге Адамович предстоит представлять Россию на Всемирных играх в Польше.

Ольга Сафронова - заслуженный мастер спорта РФ по универсальному бою и мастер спорта международного класса по рукопашному бою, десятикратная чемпионка мира по универсальному бою и чемпионка мира по рукопашному бою. В этом году спортсменка стала лауреатом национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству».

Социальная выплата предоставляется спортсменам-членам спортивных сборных команд России, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, нуждающимся в жилье и проживающим на территории Иркутской области. В этом году на эти цели в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено почти 4 млн руб. Всего с 2011 по 2017 год улучшить жилищные условия смогли 25 человек.

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2017-04-05 13:42:28




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