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В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса

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Иркутск. Сибирские новости - Следственным отделом по Иркутскому району регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 450 «Центральный рынок - п. Молодежный», подозреваемого оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в ходе проведения рейдового мероприятия водитель автобуса был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили нарушения. Было установлено, что транспортное средство имеет неисправности, при которых эксплуатация запрещена, а именно были установлены шины, не соответствующие норме остаточной высоты рисунка протектора колесных шин, кроме того на одной из шин имелся боковой порез. По данному факту в отношении водителя автобуса составлен протокол об административном правонарушении, а также он был уведомлен о перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, и возможно привлечение к уголовной ответственности за оказание услуг по перевозке пассажиров, на транспортном средстве с техническим неисправностями.

Однако водитель автобуса продолжил предоставлять на коммерческом автобусе услуги, не отвечающие требованиям безопасности, ставя под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-04-05 13:46:47




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