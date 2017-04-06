Сергей Брилка в рамках рабочей поездки в Саянск встретился с жителями города

Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в ходе рабочего визита в Саянск встретился с жителями города. Спикер ответил на вопросы горожан, а также рассказал о работе областного парламента, перспективах развития региона, отдельно остановился на вопросах работы главного предприятия города АО «Саянскхимпласт». Участниками встречи также стали депутат Законодательного Собрания от Саянска, Зиминского и Заларинского районов Владислав Буханов, мэр Саянска Олег Боровский, председатель городской Думы Ранур Хайрутдинов.



Говоря о целях приезда в Саянск, С. Брилка отметил, что поездка является элементом парламентского контроля. Он напомнил, что в марте в Саянске прошло выездное заседание комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС, где обсуждался вопрос о необходимости проведения капитального ремонта в местном роддоме. Было принято решение о выделении всей суммы средств, необходимых на капремонт, из областного бюджета в 2017 году, а не поэтапно в течение двух лет. Соответствующие изменения депутаты приняли на мартовской сессии. С. Брилка побывал в детском саду № 10 «Дюймовочка», отремонтированном в 2016 году, а также посетил объекты, ремонт которых запланирован на этот год.



«Последние два года в областной бюджет приходят серьезные финансовые вливания, так, в прошлом году мы дополнительно распределили более 20 млрд руб., а уже в 2017 году - около 18 млрд. Сегодня нужно говорить уже не о недостатке финансирования, а особое внимание уделить эффективному расходованию средств. Все депутаты, избранные как по одномандатным округам, так и по партийным спискам, представляют интересы определенных территорий Приангарья. Перед каждым из них поставлена задача - контролировать реализацию проектов, в том числе строительство и капремонт социальных объектов. Все проблемные ситуации будут вынесены на сессии Законодательного Собрания, где будет строгий спрос - почему, например, срываются сроки выполнения работ», - рассказал С. Брилка.



По словам мэра Саянска Олега Боровского, сегодня жители видят, как преображается город. Планы на ближайшие два года амбициозные. В 2017 за счет средств областного бюджета начнется ремонт сразу нескольких крупных объектов: гимназии им. В. А. Надькина, детского сада № 1, улицы Советской армии, городского Дома культуры.



Вопросы горожан также касались зарплаты работников бюджетной сферы, в частности, необходимости финансового стимулирования молодых педагогов, увеличения зарплаты работников культуры, изменения методики расчета зарплаты работников дошкольных учреждений. С. Брилка отметил, что намерен детально обсудить все обозначенные проблемы с министром образования региона Валентиной Перегудовой. Саянцы говорили и о необходимости строительства в городе спортивных площадок, где могли бы заниматься подростки. Работник бывшей медсанчасти «Саянскхимпласта», приобретенной в прошлом году в собственность региона, Людмила Завьялова напомнила, что учреждение до сих пор не получило лицензию в связи со сменой собственника и не работает, у сотрудников медсанчасти есть опасения насчет дальнейшей судьбы своих рабочих мест. С. Брилка отметил, что решение о приобретении медсанчасти было взвешенным, и заверил, что она, безусловно, будет работать. Парламентарии уделяют этой теме особое внимание, и в ближайшее время спикер направит соответствующий запрос в минздрав области.



Под особый контроль С. Брилка взял вопрос обеспечения чистой питьевой водой жителей нескольких микрорайонов Саянска. В микрорайоне Таежный, где участки выделялись, в том числе и многодетным семьям, воду ждут более 13 лет. По словам мэра, сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство там водопроводных сетей. С. Брилка сообщил, что при корректировке областного бюджета в июне депутаты намерены поднять вопрос об увеличении финансового наполнения программы «Чистая вода», и при успешном завершении всех подготовительных работ у Саянска есть все шансы быть включенным в программу.



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2017-04-06 11:49:04