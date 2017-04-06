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Чемпионат Сибири по альпинизму в дисциплине скайраннинг пройдет в Аршане

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Иркутск. Сибирские новости - В поселке Аршан республики Бурятия с 7 по 9 апреля пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по альпинизму в дисциплине скайраннинг - вертикальный километр «Козерог - 2017». Скоростной забег состоится на пик Любви - это одна из вершин Тункинских гольцов Восточного Саяна, располагающаяся на высоте 2124 м, перепад высоты - 1240 м, протяженность - 3410 м. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

На чемпионате Сибирского федерального округа предусмотрено две дистанции: полная дистанция (официальный статус СФО) для спортсменов 14 лет и старше и детская дистанция (половина полной) для спортсменов 13 лет и младше. В настоящий момент на полную дистанцию подано 95 заявок, на детскую дистанцию - 25 заявок.

В этом году в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены региона: пятикратный чемпион России по скайраннингу, мастер спорта по альпинизму Виталий Чернов; неоднократный призер чемпионатов и Кубков России по скайраннингу, мастер спорта по альпинизму Дмитрий Юшин; рекордсмен трассы, кандидат в мастера спорта по альпинизму Александр Улитин; пятикратная чемпионка России по скайраннингу, мастер спорта по альпинизму Елена Кравченко.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 09:30 8 апреля непосредственно на месте старта (бетонная лестница по тропе на минеральные источники (N 5155.199 - Е 10225.624).

Чемпионат Сибирского федерального округа по альпинизму в дисциплине скайраннинг - вертикальный километр «Козерог - 2017» проходит под патронажем министерства спорта Иркутской области, Федерации альпинизма России, Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области при поддержке администрации муниципального образования сельского поселения «Аршан».

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2017-04-06 11:51:38




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