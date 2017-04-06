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Футболисты из Лесогорска стали серебряными призерами полуфинала турнира «Будущее зависит от тебя»

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Иркутск. Сибирские новости - Команда из школы-интерната № 11 поселка Лесогорск Чунского района стала серебряным призером полуфинала футбольного турнира «Будущее зависит от тебя», который проходил с 3 по 5 апреля во Владивостоке. Юные футболисты из детских домов Дальнего Востока и Восточной Сибири разыграли путевку на финал в Сочи, который состоится с 24 по 28 мая.

За путевку в финал развернулась нешуточная борьба. До конца игр сохранялась интрига, кому же достанется главный кубок соревнований. В упорной борьбе дети из поселка Лесогорск завоевали почетное второе место, уступив лишь команде из Магадана.

«Мы рады, что нам удалось побороться за призовые места турнира. Будем готовиться на следующий год, чтобы завоевать первое место и поехать в Сочи», - сказал тренер команды из школы-интерната № 11 Анатолий Ильяшов.

Команда из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района Иркутска, выступающая в старшей возрастной категории, заняла седьмое место в полуфинале футбольного турнира «Будущее зависит от тебя». Первое место в этой возрастной категории заняла команда из села Тополево Хабаровского края, именно им предстоит побороться за главный приз турнира в Сочи - поездку в Лондон.

Напомним, организаторами турнира выступили компания «МегаФон» и благотворительный фонд «Футбол - детям» при поддержке министерства спорта РФ, министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза.

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2017-04-06 11:54:00




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