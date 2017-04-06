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Новым программным оборудованием АПК «Безопасный город» оснастят диспетчерские службы пяти муниципалитетов

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочую встречу с заместителем главы МЧС России Александром Чуприяном, который сегодня посетил наш регион. Глава области и заместитель министра в частности обсудил ход подготовки к построению и развитию в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

"Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге, лишний раз подтверждают то, что мы совершенно правы, когда прикладываем массу сил в построении АПК «Безопасный город»", - подчеркнул Александр Чуприян.

Планируется, что в Иркутской области в пяти пилотных муниципалитетах дежурно-диспетчерские службы уже в этом году будут оснащены новым программным оборудованием. На эти цели выделяется около 1,5 млрд руб. АПК «Безопасный город» начнет действовать в Ангарском городском округе, Братске, Братском, Киренском и Тайшетском районах. С. Левченко напомнил, что в регионе решено расширить задачи построения такого комплекса.

"Чрезвычайно важным для нас является автоматизированный мониторинг экологической безопасности Байкала. Мы получили очень много предложений от разных организаций, которые готовы хотя бы точечно принимать в этом участие, например, изготовить специализированные датчики или обеспечить беспроводные коммуникации. Причем организации, которые нам это предлагают, весьма солидные, например, Росатом", - сообщил С. Левченко.

Программа развития АПК «Безопасный город рассчитана до 2020 года. На первом этапе приборы, обеспечивающие в режиме реального времени контроль за экологической безопасностью Байкала, будут установлены в районе Листвянки и Порта Байкал. Со временем их сеть расширится и охватит всю акваторию, подверженную угрозе загрязнения.

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2017-04-06 11:57:55




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