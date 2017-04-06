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Ямочный ремонт дорог продолжается в Иркутске

Фото: Ани Думикян
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Иркутск. Сибирские новости - Ямочный ремонт дорог продолжается в Иркутске. Сегодня работы идут на Объездной дороге в Ново-Ленино, Карла Либкнехта, Лермонтова, Кожова и 5-ом Советском переулке. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский.

За вчерашний день было отремонтировано более 100 кв. м дорожного полотна на улицах Кожова, Пискунова, Красноярская и Поленова. Работы выполняются струйно-инъекционным методом и методом «литого асфальта». Задействовано три машины БЦМ и три рециклера.

"В первую очередь стараемся отработать заявки жителей, которые поступают на сайт и в социальные сети", - отметил М. Чайковский.

Напомним, что заявки на проведение срочного ремонта дорожного полотна принимаются теперь не только на сайте муниципального предприятия, но и в социальных сетях: на страницах МУП «Иркутскавтодор» в Фейсбуке, Вконтакте, Одноклассниках и Твиттере. Также пожаловаться на ямы можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска 520-112.

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2017-04-06 12:07:59




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