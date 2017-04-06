Новый SSJ 100 пополнил парк базовой компании иркутского аэропорта - ИрАэро

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Новый SSJ 100 пополнил парк базовой компании иркутского аэропорта - ИрАэро. …

Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше нормы

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сегодня принял участие в …

Более 250 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Более 250 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии. Об этом сообщил …

Жителей Иркутска приглашают на тренировки для подготовки к сдаче нормативов ГТО

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная спортивная общественная организация «Рассвет» …

Сергей Левченко возглавил медиарейтинг губернаторов СФО за март

12:17 - Москва. Сибирские новости - В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в марте 2017 года стали губернатор …

Ямочный ремонт дорог продолжается в Иркутске

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Ямочный ремонт дорог продолжается в Иркутске. Сегодня работы идут на Объездной …

Новым программным оборудованием АПК «Безопасный город» оснастят диспетчерские службы пяти муниципалитетов

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочую встречу с заместителем …

Футболисты из Лесогорска стали серебряными призерами полуфинала турнира «Будущее зависит от тебя»

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Команда из школы-интерната № 11 поселка Лесогорск Чунского района стала …

Чемпионат Сибири по альпинизму в дисциплине скайраннинг пройдет в Аршане

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Аршан республики Бурятия с 7 по 9 апреля пройдет чемпионат Сибирского …

Сергей Брилка в рамках рабочей поездки в Саянск встретился с жителями города

11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в …