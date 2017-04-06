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Сергей Левченко возглавил медиарейтинг губернаторов СФО за март

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Москва. Сибирские новости - В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в марте 2017 года стали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Омской области Виктор Назаров. При этом С. Левченко за месяц поднялся на два пункта рейтинга.

В марте СМИ писали о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к Законодательному Собранию и жителям региона с посланием об итогах 2016 года и планах на 2017-ый. Также С. Левченко заявил, что правительство региона работает над подготовкой документации по строительству нового иркутского аэропорта.

Помимо этого, пресс-служба губернатора Сергея Левченко опровергла появившуюся в местных СМИ информацию о смерти главы региона. С. Левченко выразил намерение подать в суд на авторов сообщения.

В общероссийском рейтинге глав регионов С. Левченко занял 11-ую строчку, прибавив за месяц 18 пунктов.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 40,1 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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2017-04-06 12:17:52




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