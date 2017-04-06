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Жителей Иркутска приглашают на тренировки для подготовки к сдаче нормативов ГТО

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная спортивная общественная организация «Рассвет» объявила набор групп на тренировки по общей физической подготовке и подготовке к выполнению нормативов ГТО. Тренировки направлены на повышение таких качеств как сила, выносливость, скорость, гибкость, а также на освоение навыков и техники выполнения упражнений комплекса ГТО.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, каждый в возрасте от 18 лет может повысить свой физический уровень и подготовиться к сдаче нормативов ГТО совершенно бесплатно. Комплекс тренировок рассчитан на среднестатистического человека. Занятия будет проводить профессиональный инструктор.

Тренировки будут проходить до 1 июня 2017 года, каждую субботу в легкоатлетическом манеже стадиона «Труд» в 10:00 часов - женская группа, в 11:00 - мужская группа. Длительность тренировки составляет 1 час.

Для записи на тренировку необходимо отправить письмо на электронную почту: ligagto38@gmail.com, в письме указать свои полные ФИО, возраст, контактный номер телефона, электронную почту и дату посещения.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинскую справку о допуске к занятиям и подписанный свод правил посещения тренировок (http://гто38.рф/ftp/pravila_trenirovok.PDF). С подробностями проведения занятий можно ознакомиться на сайтах: ГТО38.рф или Лига-ГТО.рф.

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2017-04-06 12:19:36




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