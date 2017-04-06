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Новый SSJ 100 пополнил парк базовой компании иркутского аэропорта - ИрАэро
12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Новый SSJ 100 пополнил парк базовой компании иркутского аэропорта - ИрАэро. …
Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше нормы
12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сегодня принял участие в …
Более 250 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Более 250 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии. Об этом сообщил …
Жителей Иркутска приглашают на тренировки для подготовки к сдаче нормативов ГТО
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная спортивная общественная организация «Рассвет» …
Сергей Левченко возглавил медиарейтинг губернаторов СФО за март
12:17 - Москва. Сибирские новости - В Сибирском ФО лидерами медиарейтинга в марте 2017 года стали губернатор …
Ямочный ремонт дорог продолжается в Иркутске
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Ямочный ремонт дорог продолжается в Иркутске. Сегодня работы идут на Объездной …
Новым программным оборудованием АПК «Безопасный город» оснастят диспетчерские службы пяти муниципалитетов
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел рабочую встречу с заместителем …
Футболисты из Лесогорска стали серебряными призерами полуфинала турнира «Будущее зависит от тебя»
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - Команда из школы-интерната № 11 поселка Лесогорск Чунского района стала …
Чемпионат Сибири по альпинизму в дисциплине скайраннинг пройдет в Аршане
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Аршан республики Бурятия с 7 по 9 апреля пройдет чемпионат Сибирского …
Сергей Брилка в рамках рабочей поездки в Саянск встретился с жителями города
11:49 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка в …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости — По области в пятницу ожидается западный, северо-западный, в западных и северных районах юго-западный ветер 12 — 17 м/с, мокрый снег, поземки. На дорогах области и города гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Тинькофф Банк, второй крупнейший в России игрок на рынке кредитных карт с долей рынка 10,6%, подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO).
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает федеральную линейку тарифов «Мой». Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.
Братчанин Александр Ябуров достойно выступил на Кубке РУСАЛа и En+ Group, который проводился в рамках проекта «На Лыжи!». В финальных соревнованиях среди юношей и девушек 13-16 лет спортсмен завоевал 3 медали.