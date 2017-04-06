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Более 250 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии

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Иркутск. Сибирские новости - Более 250 иркутских школьников вступили в ряды Юнармии. Об этом сообщил председатель Президиума Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре города Иркутска Андрей Белов на встрече главы города Дмитрия Бердникова с активом городского Совета ветеранов.

"Иркутск стал одним из первых в России городов, где была создана Юнармия, - отметил Д. Бердников. - Это движение активно развивается, и немаловажную роль в этом играют ветераны. Наша задача, чтобы и дальше молодежь и ветераны вели совместную патриотическую деятельность".

По словам А. Белова, сегодня при поддержке городских властей ведется активная работа по созданию в Иркутске военно-патриотического центра, в котором юнармейцы будут не только изучать азы военной подготовки, но и осваивать судо- и авиамоделирование, робототехнику, компьютерные технологии, радиодело.

"Мы хотим на базе центра создать такие клубы и в качестве преподавателей привлечь в том числе и ветеранов", - сказал А. Белов.

Открыть центр планируется в начале сентября этого года на территории бывшей воинской части на улице Пискунова.

Также на встрече с активом Совета ветеранов обсудили празднование Дня Победы, реализацию проекта «Городская среда» и работу молодежи с ветеранами. Так, молодежная мэрия и дума города Иркутска проведут акции «Ветеран живет рядом» и фестиваль авторской поэзии «Связь поколений».

2017-04-06 12:25:21




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