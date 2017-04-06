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Вскрытие рек ото льда в Иркутской области ожидается раньше нормы

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян сегодня принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Заседание провел председатель правительства региона Александр Битаров.

Обсуждались вопросы готовности сил и средств к прохождению весенних паводков и пожароопасному сезону.
По информации начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова, прогнозируется, что вскрытие рек ото льда в Иркутской области в целом ожидается раньше нормы. Это связано с ранним началом весны и высокими температурами воздуха в дневные часы. Также выше средних многолетних значений ожидается температура в апреле и мае.

При этом, по словам А. Насырова, максимальные уровни весеннего половодья прогнозируются выше нормы только на реках Ока, Ия и Уда, где вода может подняться на 10 - 30 см над критическими отметками. Кроме того, подтопление может грозить населенным пунктам, расположенным на берегах Бирюсы, в случае образования ледяных заторов.

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов сообщил, что проведена оценка готовности восьми районов, в которых прогнозируются неблагоприятные гидрологические явления. До 18 тыс. человек могут принять 87 пунктов временного размещения. Кроме того, на случай подтопления населенных пунктов уже созданы необходимые запасы продовольствия, питьевой воды, медикаментов, дезинфицирующих средств, горюче-смазочных материалов. Также создан и распределен по районам запас взрывчатых веществ общим весом 5,5 тонн, еще 10 тонн находятся в резерве. В паводкоопасных районах работает 49 стационарных гидрологических постов, с 10 апреля начнут действовать еще 27. Проводятся противопаводковые мероприятия, уже пропилено 18 км льда, его чернение произведено на площади в один квадратный километр.

При обсуждении вопроса готовности к пожароопасному периоду министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда сообщил, что проблема с заправкой вертолетов во время тушения лесных пожаров в Качугском районе решена. Ранее ближайший топливозаправщик находился в Жигалово, что создавало дополнительные трудности, 50% топлива приходилось тратить на перелет для дозаправки. На предстоящий сезон министерство заключил договор с братским авиаотделением о расположении в Качуге вертолета и топливозаправщика.

С.Шеверда также сообщил, что на данный момент заключено уже 15 контрактов с авиапредприятиями на осуществление авиалесоохранных работ. Оставшиеся шесть аукционов заявлены, заключение контрактов по ним должно состояться 15 апреля. Всего в этом году запланировано 1,755 тыс. летных часов на авиамониторинг и 149 часов на тушение лесных пожаров. В контрактах прописано использование 19 воздушных судов, из которых по шесть самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8, а также семь легкомоторных самолетов.

Также на заседании областной КЧС были заслушаны доклады о подготовке к пожароорасному периоду в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Шелеховском и Нижнеудинском филиалах ФГАУ «Оборонлес» министерства обороны РФ. По словам А. Чуприяна, в целом его удовлетворило то, что он услышал на заседании КЧС. При этом заместитель министра подчеркнул, что ранняя и теплая весна продолжает оставаться причиной для особого беспокойства, региону нужно быть во всеоружии готовым к паводкам и лесным пожарам и плотно взаимодействовать на межведомственном уровне.

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2017-04-06 12:34:33




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