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Новый SSJ 100 пополнил парк базовой компании иркутского аэропорта - ИрАэро

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Иркутск. Сибирские новости - Новый SSJ 100 пополнил парк базовой компании иркутского аэропорта - ИрАэро. Самолет с бортовым номером RA-89075 имеет увеличенную дальность полета, но пока он совершил единственный рейс - перегоночный, из Раменского в аэропорт базирования - Иркутск.

Это уже пятый SukhoiSuperJet 100, который вводится в эксплуатацию авиакомпанией ИрАэро. Воздушные суда такого типа эксплуатируются компанией с июля 2016 года, их маршрутная сеть включает как внутрироссийские, так и международные направления.

Самолет поставлен перевозчику в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. В салоне нового SSJ 100 предусмотрена технологическая возможность менять компоновку с одноклассной (на 100 пассажирских мест) на двуклассную (93 места) в зависимости от потребностей эксплуатанта.

Без работы новый SSJ 100 не останется. В рамках весенне-летней навигации авиакомпания ИрАэро увеличивает частоту перелетов по многим действующим направлениям и открывает новые. Так сегодня совершен первый рейс базового перевозчика по новому маршруту Иркутск - Барнаул - Москва.

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2017-04-06 12:43:45




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