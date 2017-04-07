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Совместный проект ученых ИГУ и ИНЦ СО РАН стал одним из претендентов на Национальную премию «Хрустальный компас»

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Иркутск. Сибирские новости - Совместный проект ученых ИГУ и Иркутского научного центра СО РАН «Экспедиция по термальным источникам Северного Байкала в ранневесеннее время» стал одним из претендентов на Национальную премию «Хрустальный компас». Это первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Проект иркутских ученых представлен в номинации «Путешествие и экспедиция» (всего 11 номинаций). Выявлять победителей будет экспертное жюри, в составе которой известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России.

Также учреждена специальная номинация «Общественное признание», победитель которой определяется путем интернет-голосования, не требующего регистрации. По информации пресс-службы университета, на момент подготовки материала за проект ученых ИГУ и ИНЦ СО РАН проголосовали 192 человека (оставить свой голос можно на сайте Национальной премии).

Экспедиция, которую представили на конкурс ученые, прошла во второй половине марта 2016 года. Тогда они объездили все побережье северной части Байкала и его окрестности, проводя исследования в Бурятии и Иркутской области.

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2017-04-07 13:23:25




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