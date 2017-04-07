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Фильм «Камчатка - лекарство от ненависти» покажут на заседании «Иркутского киноклуба»

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Иркутск. Сибирские новости - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» 13 апреля покажут фильм Юлии Мироновой «Камчатка - лекарство от ненависти». Начало в 18:30 в отделе истории. Вход традиционно свободный.

Это хроникально-документальный фильм-портрет о военном корреспонденте и писателе Вячеславе Немышеве. Герой фильма - типичный представитель поколения людей, зацепленного чеченской войной. Побывав на войне 27 раз, он уже не смог адаптироваться к нормальной жизни и "сбежал" на Камчатку. Этот эксперимент над собой Вячеслав в течение двух лет снимал на видеокамеру в надежде найти ответ на вопрос: как избавиться от кошмаров войны.

Фильм является победителем XXVII Международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме IDFA в номинации "Лучший среднеметражный фильм" 2014 года.

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2017-04-07 13:41:14




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