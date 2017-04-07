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В Иркутске прошла массовая проверка иностранных граждан

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии провели массовую проверку иностранных граждан с целью профилактики угроз экстремизма и терроризма, выявления и пресечения административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Бойцы ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области оказали силовую поддержку сотрудникам полиции и УФСБ при проверке иностранных граждан. Мероприятие проводилось на центральном рынке города, у торговцев и посетителей торговых рядов проверяли документы и разрешение на работу для идентификации и контроля.

Было проверено более 150 иностранных граждан, из них в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Иркутское» доставлено 108 человек. По выявленным нарушениям миграционного законодательства составлено 10 административных протоколов по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации»).

Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжатся.

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2017-04-07 13:49:14




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