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Железнодорожный переезд на участке ВСЖД Черемхово - Забитуй будет закрыт 9 и 11 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением ремонтно-путевых работ западный переезд на 5053 км участка Черемхово - Забитуй Восточно-Сибирской железной дороги будет закрыт для движения автотранспорта 9 апреля с 8:00 до 17:00, 11 апреля с 10:00 до 17:00.

Объезд автотранспорта будет производиться через автомобильный мост в районе площади им. Ленина, сообщает пресс-служба ВСЖД.

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2017-04-07 13:55:10




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