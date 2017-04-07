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Михаил Прахов возглавил в Tele2 макрорегион «Байкал и Дальний Восток»

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Москва. Сибирские новости - Оператор мобильной связи Tele2 сообщает о назначении Михаила Прахова на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток». В сферу его ответственности войдет управление бизнесом, улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в макрорегионе. Кроме того, М. Прахов займется укреплением позиций компании на Байкале и Дальнем Востоке, планированием и реализацией ее стратегии, а также будет развивать корпоративную культуру Tele2.

Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» был образован в результате изменения региональной структуры для повышения эффективности операционного управления в Tele2. Иркутский и бурятский филиалы компании вышли из макрорегиона «Сибирь» и присоединились к макрорегиону «Дальний Восток», который переименован в «Байкал и Дальний Восток». Его центр располагается в Иркутске. В состав макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» входят Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края, Республика Бурятия и Еврейская АО.

Михаил Прахов имеет широкий опыт работы в сфере телекоммуникаций. Он начал карьеру в отрасли в 2004 году с должности руководителя регионального отделения компании «Евросеть» в Псковской и Новгородской областях. Затем возглавил коммерческую дирекцию псковского филиала ОАО «Вымпелком». В 2008 году он присоединился к команде Tele2 в качестве руководителя подразделения компании в Пскове. В 2014 году стал управляющим директором пермского филиала оператора.

«Байкал и Дальний Восток - стратегически важные территории развития Tele2. Мы уделяем особое внимание профессиональному росту сотрудников и поиску лучших кандидатов на ключевые позиции внутри компании. Михаил Прахов имеет большой управленческий опыт и серьезные достижения в телекоммуникационной отрасли. Я уверен, его профессионализм и знание бизнеса Tele2 будут способствовать дальнейшему укреплению позиций компании на телекоммуникационном рынке Востока России и развитию услуг для наших абонентов», - прокомментировал директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин.

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

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2017-04-07 14:07:03




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