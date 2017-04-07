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Движение в центре Иркутска будет ограничено 8 апреля в связи с проведением антитеррористического митинга
14:52 - Иркутск. Сибирские новости - Движение в районе сквера имени Кирова в Иркутске будет ограничено 8 апреля …
Противопожарные патрули будут работать в Иркутске в выходные дни
14:29 - Иркутск. Сибирские новости - Более 100 противопожарных патрулей с участием сотрудников полиции и МЧС …
Движение по улице Коммунистическая в Иркутске будет ограничено
14:23 - Иркутск. Сибирские новости - Движение по улице Коммунистическая в Иркутске в районе дома № 31 будет ограничено …
Субботник на острове Юность в Иркутске пройдет 21 апреля
14:19 - Иркутск. Сибирские новости - Субботник «Сделаем Юность чистой» пройдет в Иркутске 21 апреля. …
Проезд по улице Пушкина в Иркутске частично ограничат
14:11 - Иркутск. Сибирские новости - Проезд по улице Пушкина в Иркутске в районе дома № 32А частично ограничат …
Михаил Прахов возглавил в Tele2 макрорегион «Байкал и Дальний Восток»
14:07 - Москва. Сибирские новости - Оператор мобильной связи Tele2 сообщает о назначении Михаила Прахова на должность …
Железнодорожный переезд на участке ВСЖД Черемхово - Забитуй будет закрыт 9 и 11 апреля
13:55 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением ремонтно-путевых работ западный переезд на 5053 км …
В Иркутске прошла массовая проверка иностранных граждан
13:49 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления …
Фильм «Камчатка - лекарство от ненависти» покажут на заседании «Иркутского киноклуба»
13:41 - Иркутск. Сибирские новости - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» 13 апреля покажут …
Совместный проект ученых ИГУ и ИНЦ СО РАН стал одним из претендентов на Национальную премию «Хрустальный компас»
13:23 - Иркутск. Сибирские новости - Совместный проект ученых ИГУ и Иркутского научного центра СО РАН «Экспедиция …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Иркутский гидрометцентр предупреждает, что 8 апреля в западных и северных районах области ожидается сильный западный, юго-западный с переходом на северо-западный ветер, мокрый снег и снег, позёмки. На дорогах области гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Уже более полутора сотен лет алюминий — металл, совершивший в своё время прорыв в авиации — сопровождает человека в вопросах питания и кулинарии. Причём это уже не устаревшие "бабушкины" миски и бидоны, а современный высокотехнологичный инвентарь, занявший своё место на каждой кухне: сегодня более 95% посуды с антипригарным покрытием производится из алюминия!
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
Пресс-релиз
РУСАЛ сообщает о запуске онлайн-школы социального предпринимательства. Организованная Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа интернет-платформа даст возможность получить качественное бизнес-образование и самостоятельно разработать проект для решения социальных вопросов.
27 марта в Москве в отеле «Сретенская», который входит в альянс «Русские Отели» и находится под управлением «ГОСТ Отель Менеджмент», состоялась торжественная церемония награждения очередной пятёрки победителей федеральной программы «Путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Тинькофф Банк, второй крупнейший в России игрок на рынке кредитных карт с долей рынка 10,6%, подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO).