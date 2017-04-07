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Субботник на острове Юность в Иркутске пройдет 21 апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Субботник «Сделаем Юность чистой» пройдет в Иркутске 21 апреля. С такой инициативой в мэрию обратилась межконфессиональная группа. На заседании координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре Иркутска ее представил настоятель Михаило-Архангельского Харлампиевского храма отец Евгений Старцев.

"Это первое мероприятие, которое мы предложили провести на заседании межконфессионального совета. Остров Юность - это одна из популярных зон отдыха иркутян, и было бы хорошо привести его в порядок", - сказал отец Евгений Старцев.

Глава города Дмитрий Бердников поддержал предложение межконфессиональной группы. "Спасибо, что примите участие в уборке города, - подчеркнул мэр Иркутска. - Для нас важна поддержка духовных лидеров, и такое взаимодействие в решении общегородских вопросов - это еще один шаг на пути к укреплению межконфессиональных связей".

На заседании координационного совета обсудили вопросы работы студенческих отрядов, профилактической работы с трудными подростками, систему патриотического воспитания в школах города и другие мероприятия. Так, председатель координационного совета Андрей Белов пригласил всех на мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Оно состоится 15 апреля в 12:00 у залива Якоби. Гости смогут принять участие во флешмобе, попробовать блюда полевой кухни и посмотреть на запуск авиамоделей, а также модели легендарной ракеты "Протон".

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2017-04-07 14:19:49




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