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Движение по улице Коммунистическая в Иркутске будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - Движение по улице Коммунистическая в Иркутске в районе дома № 31 будет ограничено до 24:00 17 апреля.

Это связано с проведением аварийных земляных работ на сетях водопровода, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-04-07 14:23:20




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