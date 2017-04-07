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Противопожарные патрули будут работать в Иркутске в выходные дни

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Иркутск. Сибирские новости - Более 100 противопожарных патрулей с участием сотрудников полиции и МЧС будут работать в выходные дни на территории Иркутска. Об этом сообщил главный специалист отдела ГО ЧС и ПБ МКУ «Безопасный город» Юрий Невмирич во время профилактического противопожарного рейда, который прошел в Правобережном округе Иркутска. Сотрудники МКУ Иркутска «Безопасный город» напомнили жителям частного сектора о действии особого противопожарного режима и ответственности за его нарушение.

"Максимальное число нарушений противопожарного режима происходит в выходные дни, - отметил Юрий Невмирич. - Люди убираются на приусадебных участках, выезжают на отдых и разводят открытый огонь, что категорически запрещено, хоть для сжигания мусора, хоть для приготовления шашлыков".

В случае выявления фактов нарушения запрета на разведение открытого огня граждане будут привлечены к административной ответственности. Штраф за такое нарушение для физических лиц составляет от 2 тыс. до 4 тыс. руб.

Кроме того, в эти выходные к патрулированию преступит городской «Зеленый патруль», созданный из иркутских волонтеров. Их отличительный знак - зеленые повязки.

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2017-04-07 14:29:13




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