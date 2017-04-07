Движение в центре Иркутска будет ограничено 8 апреля в связи с проведением антитеррористического митинга

14:52 - Иркутск. Сибирские новости - Движение в районе сквера имени Кирова в Иркутске будет ограничено 8 апреля …

Противопожарные патрули будут работать в Иркутске в выходные дни

14:29 - Иркутск. Сибирские новости - Более 100 противопожарных патрулей с участием сотрудников полиции и МЧС …

Движение по улице Коммунистическая в Иркутске будет ограничено

14:23 - Иркутск. Сибирские новости - Движение по улице Коммунистическая в Иркутске в районе дома № 31 будет ограничено …

Субботник на острове Юность в Иркутске пройдет 21 апреля

14:19 - Иркутск. Сибирские новости - Субботник «Сделаем Юность чистой» пройдет в Иркутске 21 апреля. …

Проезд по улице Пушкина в Иркутске частично ограничат

14:11 - Иркутск. Сибирские новости - Проезд по улице Пушкина в Иркутске в районе дома № 32А частично ограничат …

Михаил Прахов возглавил в Tele2 макрорегион «Байкал и Дальний Восток»

14:07 - Москва. Сибирские новости - Оператор мобильной связи Tele2 сообщает о назначении Михаила Прахова на должность …

Железнодорожный переезд на участке ВСЖД Черемхово - Забитуй будет закрыт 9 и 11 апреля

13:55 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением ремонтно-путевых работ западный переезд на 5053 км …

В Иркутске прошла массовая проверка иностранных граждан

13:49 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления …

Фильм «Камчатка - лекарство от ненависти» покажут на заседании «Иркутского киноклуба»

13:41 - Иркутск. Сибирские новости - На очередном заседании «Иркутского киноклуба» 13 апреля покажут …

Совместный проект ученых ИГУ и ИНЦ СО РАН стал одним из претендентов на Национальную премию «Хрустальный компас»

13:23 - Иркутск. Сибирские новости - Совместный проект ученых ИГУ и Иркутского научного центра СО РАН «Экспедиция …