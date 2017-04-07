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Движение в центре Иркутска будет ограничено 8 апреля в связи с проведением антитеррористического митинга

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Иркутск. Сибирские новости - Движение в районе сквера имени Кирова в Иркутске будет ограничено 8 апреля в связи с проведением акции «Мы вместе - против террора!».

Объезд будет осуществляться с Нижней Набережной по ул. Сурикова; по ул. Чкалова в сторону центра - правый поворот на ул. Марата, далее по выбору выезд с ул. Свердлова на ул. Ленина, либо далее на ул. Карла Маркса; по ул. Ленина в сторону Глазковского моста - левый поворот с ул. Ленина на ул. Канадзавы, затем правый поворот на ул. Марата, далее левый поворот на ул. Чкалова.
Остановки «Ин. яз.» и «Гостиница Ангара», расположенные в сквере Кирова, переносятся на ул. Марата, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-04-07 14:52:25




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