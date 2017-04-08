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В Иркутске в акции «Мы вместе - против террора!» приняли участие около 3,5 тысяч человек
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Иркутск. Сибирские новости - В акции «Мы вместе - против террора!», которая посвящена трагедии, произошедшей в петербургском метро 3 апреля, в Иркутске приняли участие около 3,5 тыс. человек. Гражданскую позицию пришли выразить студенты и преподаватели вузов областного центра, работники бюджетной сферы - медики и учителя, рабочие, представители различных конфессий, общественных организаций. С приветственным словом к участникам акции обратился мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
"Благодарю всех, кто собрался сегодня, чтобы высказать свою твердую гражданскую позицию. В городе-герое, ставшем примером стойкости и мужества для всех, раздался взрыв. Погибли люди разных национальностей и вероисповедания. Взрыв унес жизни четырнадцати человек, более пятидесяти ранены. Террористы надеялись на наши панические настроения. Им хочется видеть нашу разобщенность. Но этому - не бывать! Мы сегодня - вместе! Мы сильны нашим единством!", - подчеркнул глава города.
В рамках мероприятия выступили творческие коллективы Иркутска, бойцы Федерации армейского рукопашного боя. В акции также приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель председателя Законодательного Собрания региона Кузьма Алдаров, председатель Думы Иркутска Ирина Ежова, депутаты регионального парламента и городской Думы, представители различных политических партий.
Перед началом мероприятия глава города вместе с иркутскими школьниками возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и к плите, под которой находится капсула с землей из Ленинградской области.
2017-04-08 09:46:45
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