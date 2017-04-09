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Информация о состоянии "хрущевок" в Иркутской области будет актуализирована к концу апреля

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Иркутск. Сибирские новости - Решение проблемы домов 1-335 серии обсудили на совещании по вопросам развития строительной отрасли Иркутской области.

Для решения вопроса с жилищным фондом серии 1-335 необходима объективная информация о техническом состоянии домов. Ее планируется получить в конце апреля. Дома этой серии не отвечают требованиям сейсмостойкости и энергоэффективности, но не являются аварийными. В связи с большим количеством данных домов, а также для определения приоритетности будет произведено ранжирование по трем категориям: «капитальный ремонт», «сейсмоусиление», «снос». На территории Иркутской области более 1000 домов этой серии.

Ранее проблему "хрущевок" поднял вице-мэр Иркутска Иван Носков. Он предложил депутатам Думы Иркутска совместно обратиться к правительству Иркутской области с просьбой найти финансирование на ликвидацию домов 335-й серии. Городу с объемом финансирования, который необходим для решения вопроса, самостоятельно не справиться. При этом в Иркутске планируется создать единую информационную базу о состоянии домов 335-й серии. С таком подходом согласился руководитель фонда капремонта Иркутской области Денис Быков: «Давайте будем выносить этот вопрос и принимать решение об исключении этих домов из плана капремонта».

Напомним, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в начале декабря 2016 года во время его визита в область дал поручение правительству Иркутской области заняться проблемой домов 335-й серии, возможно, создать отдельную программу.

Здания серии 1-335 - наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных пятиэтажных жилых домов. В Иркутской области насчитывается более 2 млн кв. м жилья этой серии, дома были построены с 1959 по 1971 годы.

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2017-04-09 12:25:01




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