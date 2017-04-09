Ярмарки сельхозживотных пройдут в Хомутово

13:39 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области предложило помочь жителям …

"Библиосумерки" организуют для детей 21 апреля

13:28 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева приглашает 21 …

У Прибайкальского нацпарка появится карта дорог

13:12 - Иркутск. Сибирские новости - В «Заповедном Прибайкалье» продолжается работа по картографированию …

На ремонт и строительство соцобъектов в Иркутской области планируется направить более 6 млрд рублей

12:58 - Иркутск. Сибирские новости - Планы по строительству, капительному ремонту и реконструкции объектов социальной …

Производство стройматериалов планируется развивать в Иркутской области

12:44 - Иркутск. Сибирские новости - Совещание по вопросам развития строительной отрасли состоялось в правительстве …

Информация о состоянии "хрущевок" в Иркутской области будет актуализирована к концу апреля

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Решение проблемы домов 1-335 серии обсудили на совещании по вопросам развития …

В Иркутске в акции «Мы вместе - против террора!» приняли участие около 3,5 тысяч человек

09:46 - Иркутск. Сибирские новости - В акции «Мы вместе - против террора!», которая посвящена трагедии, …

Движение в центре Иркутска будет ограничено 8 апреля в связи с проведением антитеррористического митинга

14:52 - Иркутск. Сибирские новости - Движение в районе сквера имени Кирова в Иркутске будет ограничено 8 апреля …

Противопожарные патрули будут работать в Иркутске в выходные дни

14:29 - Иркутск. Сибирские новости - Более 100 противопожарных патрулей с участием сотрудников полиции и МЧС …

Движение по улице Коммунистическая в Иркутске будет ограничено

14:23 - Иркутск. Сибирские новости - Движение по улице Коммунистическая в Иркутске в районе дома № 31 будет ограничено …