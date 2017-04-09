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Производство стройматериалов планируется развивать в Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - Совещание по вопросам развития строительной отрасли состоялось в правительстве Иркутской области под председательством председателя правительства Александра Битарова. В совещании приняли участие представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерств ЖКХ, экономического развития, представители регионального Союза строителей, кредитных организаций и руководители компаний отрасли.
В частности, шла речь о развитии в регионе собственного производства строительных материалов. Это позволит снизить стоимость строительства в целом. Так, в Усолье-Сибирском планируется возведение завода по производству стальной арматуры. В Ангарске в планах развивать производство минералватного утеплителя.
Напомним, в начале года правительство Иркутской области утвердило Стратегию развития промышленности строительных материалов региона на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.
Потребности в строительных материалах в стратегии определены в соответствии с прогнозируемыми объемами строительства. Реализация стратегии будет проходить в два этапа. На первом, рассчитанном на 2017 - 2020 годы, начнется строительство нескольких производств, в том числе металлургического завода в Братске, завода базальтового утеплителя в Шелехове и завода по изготовлению элементов благоустройства и стенового ограждения («Саянскгазобетон»). Планируется завершить строительство линий по производству сухих строительных смесей в Ангарске.
На втором этапе 2021 - 2030 годов упор будет сделан на наращивании мощностей, развитии инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры строящихся предприятий. Одним из инвестиционных проектов будет продолжение строительства завода «Саянскгазобетона», но с запущенным производством силикатного кирпича, стеновых блоков, перегородок.
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2017-04-09 12:44:43
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