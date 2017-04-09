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На ремонт и строительство соцобъектов в Иркутской области планируется направить более 6 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Планы по строительству, капительному ремонту и реконструкции объектов социальной инфраструктуры обсудили на совещании в правительстве Иркутской области. Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина сообщила, что в 2017 году объем финансирования этого направления запланирован на уровне более 6 млрд руб. На эти средства будут строиться, ремонтироваться и реконструироваться порядка 180 объектов.

Планы по вводу жилья на текущий год составляют 900 тыс. кв. м. Министр напомнила, что плановый объем ввода жилья в 2016 году был 850 тыс. кв. м, однако по итогам года было введено 912 тыс. кв. м.
Кроме того, министр подчеркнула, что правительство заинтересовано в том, чтобы на объекты выходили добросовестные подрядчики.

Эту же тему продолжил руководитель Фонда капитального ремонта Иркутской области Денис Быков. Он сообщил, что в краткосрочном плане этого года значится 343 многоквартирных дома, которые будут отремонтированы. В ближайшее время этот план будет скорректирован в сторону увеличения, так как собираемость платежей выросла с 60% до 73%. При этом реестр подрядных организаций, которые могут выполнять данные виды работ, не богат: на сегодня в нем всего 36 организаций. Особо остро стоит вопрос с нехваткой подрядчиков в области проектирования и строительного контроля. Руководитель Фонда напомнил представителям строительного комплекса Иркутской области, что сейчас ведутся работы по четвертому отбору в реестр подрядчиков, и призвал компании участвовать в нем.

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2017-04-09 12:58:47




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