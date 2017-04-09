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У Прибайкальского нацпарка появится карта дорог
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Иркутск. Сибирские новости - В «Заповедном Прибайкалье» продолжается работа по картографированию и анализу дорожной сети, сформировавшейся за последние годы на территории Прибайкальского национального парка. Основная задача этой работы - оценить воздействия вновь образовавшихся дорог на экосистемы ООПТ. Исходя из этого будут спланированы дальнейшие действия: выделят дороги, которые действительно необходимы, и ликвидируют ненужные, наносящие ущерб окружающей среде.
Сейчас на Ольхоне и на всей территории Прибайкальского национального парка приобретают все большую популярность катания на квадроциклах и других высоко проходимых транспортных средствах, водители которых зачастую игнорируют существующие дороги и создают новые на непредназначенных для этого участках. В связи с этим и возникла необходимость составления и анализа карты всех существующих дорог.
Работа по составлению карты началась с острова Ольхон, где обозначенная проблема стоит наиболее остро. Научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали всю доступную информацию, чтобы картографирование получилось максимально точным и полным. Были использованы материалы лесоустройства Прибайкальского национального парка от 2015 года, топографические карты, оцифрованы космоснимки высокого разрешения, на которых видны все, даже самые незначительные дороги. На карте зеленым выделены дороги, необходимые для проведения охранных и противопожарных мероприятий «Заповедным Прибайкальем», противопожарные разрывы вблизи населенных пунктов, четыре туристических маршрута и дороги, необходимые жителям острова. Красным - стихийно возникшие дороги, не несущие никакой функциональной нагрузки.
Уже сейчас видно, что большая часть дорог, отраженных на карте, ни для чего не нужна. При этом они заметно меняют ландшафты национального парка. Разрушение почвенного покрова, происходящее на испещренных дорогами участках, невозможно переоценить. Особенно сильно страдают степи, где преобладают песчаные почвы и уязвимая растительность, особенно подверженные разрушению. Вместе с почвенным покровом разрушаются местообитания беспозвоночных и гибнут они сами, под колесами техники, циркулирующей по степям, гибнут мелкие животные, птицы и их гнезда, шумовое загрязнение также пагубно сказывается на обитателях национального парка. В связи с этим с 1 апреля 2017 года на всей территории Прибайкальского национального парка запрещено использование квадроциклов и некоторых других видов транспорта.
Следующим шагом масштабной работы, начатой научным отделом «Заповедного Прибайкалья», будет составление аналогичной карты не только острова Ольхон, но и всей территории Прибайкальского национального парка. Для ликвидации стихийно возникших дорог и восстановления пострадавших экосистем будут проведены все необходимые мероприятия: ограничение доступа к дорогам на степных участках и лесовосстановительные мероприятия на лесных дорогах после их внесения в Проект освоения лесов и Лесохозяйственный регламент Прибайкальского национального парка.
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2017-04-09 13:12:04
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